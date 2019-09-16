Богданович — о выступлении сербов на ЧМ: может, это моя вина
Защитник сборной Сербии Богдан Богданович подвёл итоги выступления национальной команды на чемпионате мира по баскетболу—2019, который завершился в Китае.
«Может, это моя вина. Это только начало. Никаких оправданий», — написал Богдан Богданович в «Твиттере».
Посмотреть публикацию можно в «твиттере» Богдана Богдановича.
На чемпионате мира—2019 сборная Сербии заняла пятое место, проиграв в четвертьфинале команде Аргентины, а затем переиграв сборную США и национальную команду Чехии.
Сразу после завершения чемпионата мира главный тренер сборной Сербии по баскетболу Саша Джорджевич подал в отставку. По словам Джорджевича, пятое место по итогам мирового первенства никак не повлияло на это решение, оно было принято до начала турнира.
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