Богданович — о выступлении сербов на ЧМ: может, это моя вина

Защитник сборной Сербии Богдан Богданович подвёл итоги выступления национальной команды на чемпионате мира по баскетболу—2019, который завершился в Китае.



«Может, это моя вина. Это только начало. Никаких оправданий», — написал Богдан Богданович в «Твиттере».

Посмотреть публикацию можно в «твиттере» Богдана Богдановича.



На чемпионате мира—2019 сборная Сербии заняла пятое место, проиграв в четвертьфинале команде Аргентины, а затем переиграв сборную США и национальную команду Чехии.

Сразу после завершения чемпионата мира главный тренер сборной Сербии по баскетболу Саша Джорджевич подал в отставку. По словам Джорджевича, пятое место по итогам мирового первенства никак не повлияло на это решение, оно было принято до начала турнира.