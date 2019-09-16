Источник: матч всех звёзд Единой лиги ВТБ 2020 года пройдёт в Москве

Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ 2020 года пройдёт на «ВТБ-Арене» в Москве, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Таким образом, арена в Петровском парке примет Матч звёзд во второй раз подряд. Ранее мероприятие проходило в Санкт-Петербурге и Сочи.
Матч всех звезд пройдет 16 февраля. Официально о месте проведения должно быть объявлено через неделю.
Ранее генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин отметила, что при составлении календаря Лига старалась учесть интересы всех клубов-участников и сделать расписание сбалансированным.
Первый матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится 25 сентября. В этот день встретятся «Химки» и «Зелена Гура». Заключительный матч регулярного первенства состоится 26 апреля 2020 года.
- 16 сентября 2019
-
21:29
-
20:50
-
19:33
-
18:41
-
17:48
-
16:39
-
15:55
-
14:38
-
13:36
-
12:43
-
11:46
-
10:42
-
09:31
-
00:41
- 15 сентября 2019
-
23:46
-
22:18
-
21:31
-
20:42
-
19:36
-
18:32
-
17:44
-
16:57
-
15:48
-
14:56
-
13:53
-
12:48
-
11:51
-
10:12
-
09:13
-
00:33
- 14 сентября 2019
-
23:57
-
21:50
-
20:43
-
19:55
-
17:44