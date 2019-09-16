Источник: матч всех звёзд Единой лиги ВТБ 2020 года пройдёт в Москве

Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ 2020 года пройдёт на «ВТБ-Арене» в Москве, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.



Таким образом, арена в Петровском парке примет Матч звёзд во второй раз подряд. Ранее мероприятие проходило в Санкт-Петербурге и Сочи.

Матч всех звезд пройдет 16 февраля. Официально о месте проведения должно быть объявлено через неделю.



Ранее генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин отметила, что при составлении календаря Лига старалась учесть интересы всех клубов-участников и сделать расписание сбалансированным.



Первый матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится 25 сентября. В этот день встретятся «Химки» и «Зелена Гура». Заключительный матч регулярного первенства состоится 26 апреля 2020 года.