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Фульц продлил контракт с «Орландо» на сезон-2020/21

Фульц продлил контракт с «Орландо» на сезон-2020/21
Баскетбол / НБА 0

Первый номер драфта-2017 Маркел Фульц продлил контракт с «Орландо Мэджик» на сезон-2020/21, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. За сезон-2020/21 Фульц заработает $ 12,3 млн.

Фульц подписал контракт с «Орландо Мэджик» в феврале 2019 года, перейдя из «Филадельфии Севенти Сиксерс».

Фульц за два неполных сезона в НБА провёл 33 матча и пока не оправдал ожиданий экспертов. Большую часть времени молодой защитник борется с травмами. В прошлом регулярном чемпионате он принял участие в 19 встречах, набирая в них 8,2 очка, собирая 3,7 подбора и совершая 3,1 результативной передачи.

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