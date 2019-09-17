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Тёрнер: все желали, чтобы США проиграла

Тёрнер: все желали, чтобы США проиграла
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Центровой сборной США Майлз Тёрнер прокомментировал свои впечатления от игр чемпионата мира по баскетболу в Китае. Майлз сказал, что играть было сложно, ведь все вокруг были настроены против американской команды.

«Что бы ты ни делал, куда бы ты ни пошел, везде ощущалось, что все настроены против нас. Все хотели, чтобы США проиграла. Я не виню арбитров, но иногда было очевидно, что даже арбитры были против нас. Мы – сборная США, у нас есть победная традиция, но все хотят завалить вожака. Так что да, было ощущение, что мы играли против всего мира.

Мы отобрались на Олимпийские игры, но мы не выиграли золотые медали, и это будет не давать нам покоя до конца жизни. Немного обидно, но мы сделали все возможное, учитывая обстоятельства», – приводит слова Тёрнера Eurohoops.

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