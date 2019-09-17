Казлаускас: новый формат ЧМ разрушает европейский баскетбол

Бывший главный тренер сборной Литвы по баскетболу Йонас Казлаускас раскритиковал новый формат чемпионата мира, в соответствии с которым в турнире впервые в истории приняли участие 32 команды.
«Это странная система. Возможно, она хороша для Филиппин, но она разрушает европейский баскетбол, лучший баскетбол во всём мире», — цитирует Казлаускаса журналист Донатас Урбонас в своём «твиттере».
Также Казлаускас раскритиковал генерального секретаря ФИБА Андреаса Загклиса, который, по его мнению, не способен решить проблемы баскетбола.
«Прошу прощения, но кто этот парень? Я работал в Греции четыре года, но никогда о нём не слышал. Кто знает его в баскетбольном мире? Какие у него идеи? Как он собирается решать проблемы баскетбола?» — добавил он.
Победителем чемпионата мира стала сборная Испании, которая в финальном матче победила команду Аргентины со счётом 95:75.
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