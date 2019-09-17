Источник: ЦСКА сыграет с «Миланом» и «Панатинаикосом» в Калининграде

ЦСКА проведёт матчи Евролиги с «Миланом» и «Панатинаикосом» в Калининграде, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Ранее появилась информация, что встречи ЦСКА с этими клубами должны пройти на нейтральной площадке вследствие занятости УСК ЦСКА и «Мегаспорта». Матч армейского клуба с «Миланом» состоится 26 декабря, а с «Панатинаикосом» — 3 января 2020 года.
Сообщается, что руководство Евролиги устроила возможность проведения матчей на арене «Янтарный» в Калининграде, которая может вместить до 6000 зрителей.
Очередной сезон Евролиги начнётся 3 октября. Первый матч ЦСКА проведёт на выезде 4 октября. Соперником армейцев станет «Валенсия».
В сезоне-2018/19 ЦСКА стал победителем Евролиги, обыграв в финальном матче «Анадолу Эфес» со счётом 91:83.
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