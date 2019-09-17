Елевич предсказал дальнейшие сложности сборной России на крупных турнирах

Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Елевич посетовал на нехватку игроков, которая не позволила подопечным Сергея Базаревича пройти дальше второго группового этапа на чемпионате мира.

Перед турниром сборная России недосчиталась многих игроков из-за травм, и в заявку попали 22-летний Андрей Сопин и 21-летний Григорий Мотовилов, которые до этого не играли даже в Единой лиге ВТБ.

«Хотелось бы сказать о том, какой мизер у нас команд и российских игроков в чемпионате Единой лиги ВТБ. Давайте посчитаем: девять российских клубов, составы которых на 60% укомплектованы иностранцами. Значит, на всю лигу остаётся примерно 50 российских игроков. Из них 25-30 тех, кто уже по возрасту закончил карьеру в национальной команде. И что получается: из двух десятков игроков тренеру сборной нужно сделать хорошую команду. Это полный абсурд! Поэтому мы всегда на крупных турнирах будем попадать в зону турбулентности, если не займёмся решением задачи подготовки качественного резерва для сборной страны», — цитирует Елевича News.ru.