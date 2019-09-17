CAS вдвое сократил срок дисквалификации баскетболиста Баландина

Спортивный арбитражный суд отменил решение Российского антидопингового агентства и сократил срок дисквалификации баскетболиста Романа Баландина с четырёх до двух лет, сообщает официальный сайт юридической компании SILA International Lawyers. В CAS отметили, что нарушение антидопинговых правил Баландиным было признано неумышленным.

В апреле РУСАДА вынесло решение о дисквалификации Баландина на четыре года за нарушение пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещённой субстанции или её метаболитов или маркеров в пробе, взятой у спортсмена). Срок отстранения спортсмена начинался с 19 мая 2017 года. Таким образом, он может вернуться в спорт.

Баландин дебютировал в Единой лиге ВТБ за саратовский «Автодор» в сезоне-2016/17.