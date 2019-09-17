Елевич объяснил провал сборной США по баскетболу стремлением поберечься

Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Елевич рассказал, почему, по его мнению, сборная США, считавшаяся главным фаворитом чемпионата мира, заняла на турнире лишь седьмое место, после того как уступила Франции в четвертьфинале.

«Я изначально не ожидал от американцев на этом турнире ничего выдающегося. Потому что эта их сборная состояла не из лидеров клубов НБА, а из игроков, которые получают не так много игрового времени. Мыслей, что США обязательно выиграют этот Кубок мира, у меня точно не было.

Конечно, шансы занять первое место у них были, но ничуть не более высокие, чем у остальных топ-сборных. Причём у этих команд — Аргентины, Франции, Испании — в большей степени просматривалось собственное «я», было видно, что игроки сражаются за свою страну. Американцы же, как показалось, всё-таки берегли себя», — приводит слова Елевича News.ru.