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Шамперт отказался от нового контракта с «Хьюстоном»

Шамперт отказался от нового контракта с «Хьюстоном»
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник Иман Шамперт отказался от нового контракта с «Хьюстон Рокетс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. Стороны обсуждали детали нового соглашения на протяжении месяца, но в конечном счёте баскетболист принял решение не возобновлять сотрудничество с техасцами.

В минувшем сезоне Шамперт успел провести за «Хьюстон» 20 поединков (1 в старте), набирая в среднем 4,6 очка, собирая 2,7 подбора и совершая 1,1 передачи.

Всего в регулярных чемпионатах НБА Шамперт принял участие в 446 встречах (246 в старте), набирая в них 7,3 очка, собирая 3,4 подбора и совершая 1,9 передачи в среднем. В 2016 году баскетболист стал чемпионом НБА в составе «Кливленд Кавальерс».

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