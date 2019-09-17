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«Реал» заинтересован в услугах Сколы

«Реал» заинтересован в услугах Сколы
Баскетбол / Евролига 0

Руководство мадридского «Реала» проявляет интерес к тяжёлому форварду Луису Сколе. 39-летний аргентинец минувшие два сезона выступал в чемпионате Китая. Предполагалось, что новый сезон он также проведёт в Поднебесной, где его ждёт выгодный контракт.

Но после сильного выступления на Кубке мира — 2019, у Сколы появилось сразу несколько вариантов. В Европе в его приобретении заинтересованы в мадридском «Реале», сообщает Sportando. Кроме того, Сколу хочет заполучить и аргентинский «Бока Хуниорс». Также не исключён вариант с возвращением баскетболиста в Китай.

На чемпионате мира Скола был едва ли не лучшим игроком в составе сборной Аргентины. В среднем за матч он набирал 17,9 очка, собирал 8,1 подбора и совершал 1,8 передачи.

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