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Ивлев: от чемпионата мира остался неприятный осадок

Ивлев: от чемпионата мира остался неприятный осадок
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Центровой сборной России по баскетболу Владимир Ивлев поделился мыслями об итогах чемпионата мира для национальной команды. По его словам, от результата остался неприятный осадок.

«Пускай задача минимум и была выполнена, но аппетит приходит во время еды. Перед турниром было тяжело делать какие-то прогнозы, большое количество травм ключевых игроков, неровные игры при подготовке к чемпионату. Но две стартовые игры, да и упорная борьба в матче против Аргентины, подарили нам веру в то, что сможем выйти в плей-офф. К сожалению, не смогли реализовать эту возможность, и от этого остался неприятный осадок, некая недосказанность. Подвели себя и болельщиков, потому что выход из группы во втором этапе казался таким реальным», — приводит слова Ивлева официальный сайт «Локомотива-Кубань».

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