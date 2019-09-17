Ивлев: от чемпионата мира остался неприятный осадок

Центровой сборной России по баскетболу Владимир Ивлев поделился мыслями об итогах чемпионата мира для национальной команды. По его словам, от результата остался неприятный осадок.
«Пускай задача минимум и была выполнена, но аппетит приходит во время еды. Перед турниром было тяжело делать какие-то прогнозы, большое количество травм ключевых игроков, неровные игры при подготовке к чемпионату. Но две стартовые игры, да и упорная борьба в матче против Аргентины, подарили нам веру в то, что сможем выйти в плей-офф. К сожалению, не смогли реализовать эту возможность, и от этого остался неприятный осадок, некая недосказанность. Подвели себя и болельщиков, потому что выход из группы во втором этапе казался таким реальным», — приводит слова Ивлева официальный сайт «Локомотива-Кубань».
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