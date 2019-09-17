«Голден Стэйт» представил новый комплект формы

«Голден Стэйт Уорриорз» представил обновлённый комплект формы на сезон-2019/20. На одной из новых маек «Уорриорз» изображена надпись «Сан-Франциско». Именно в этот город переехала команда в межсезонье из Окленда. Переезд объясняется запуском новой арены «воинов» — «Чейз Центр», ранее калифорнийцы выступали на «Оракл Арена».

Также на майке изображены логотипы спонсоров команды — производителя спортивной одежды Nike и E-commerce-компании Rakuten.

Напомним, по итогам минувшего сезона баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» впервые за три года не выиграли трофей чемпионов. В финале плей-офф НБА калифорнийцы уступили «Торонто Рэпторс».

Видео с новым комплектом формы — на официальной странице «Уорриорз» в «Твиттере».