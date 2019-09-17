«Голден Стэйт» представил новый комплект формы
«Голден Стэйт Уорриорз» представил обновлённый комплект формы на сезон-2019/20. На одной из новых маек «Уорриорз» изображена надпись «Сан-Франциско». Именно в этот город переехала команда в межсезонье из Окленда. Переезд объясняется запуском новой арены «воинов» — «Чейз Центр», ранее калифорнийцы выступали на «Оракл Арена».
Также на майке изображены логотипы спонсоров команды — производителя спортивной одежды Nike и E-commerce-компании Rakuten.
Напомним, по итогам минувшего сезона баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» впервые за три года не выиграли трофей чемпионов. В финале плей-офф НБА калифорнийцы уступили «Торонто Рэпторс».
Видео с новым комплектом формы — на официальной странице «Уорриорз» в «Твиттере».
- 18 сентября 2019
-
00:52
- 17 сентября 2019
-
23:47
-
22:37
-
21:47
-
20:25
-
19:21
-
19:05
-
17:55
-
15:48
-
14:41
-
13:43
-
12:44
-
11:38
-
10:47
-
09:31
-
08:31
- 16 сентября 2019
-
23:38
-
22:46
-
21:29
-
20:50
-
19:33
-
18:41
-
17:48
-
16:39
-
15:55
-
14:38
-
13:36
-
12:43
-
11:46
-
10:42
-
09:31
-
00:41
- 15 сентября 2019
-
23:46
-
22:18
-
21:31
Партнерский контент