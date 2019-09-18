Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Сборную Литвы по баскетболу может возглавить наставник «Пармы»

Сборную Литвы по баскетболу может возглавить наставник «Пармы»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Руководство Литовской федерации баскетбола заинтересовано в услугах главного тренера «Пармы» Казиса Максвитиса. В федерации предложили специалисту контракт. Максвитис ещё не дал ответа, но готов серьёзно изучить соответствующее предложение, сообщает Eurohoops.

Максвитис возглавил «Парму» в нынешнее межсезонье и ещё не провёл с командой ни одного официального матча. До переезда в Россию он работал исключительно в Литве, в том числе возглавляя такие команды как «Нептунас» и «Лиеткабелис».

Что касается непосредственно сборной Литвы, то национальная команда осталась без главного тренера после чемпионата мира в Китае, на котором она заняла только девятое место. На мировом форуме ею руководил Дайнюс Адомайтис.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент