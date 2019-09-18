Сборную Литвы по баскетболу может возглавить наставник «Пармы»

Руководство Литовской федерации баскетбола заинтересовано в услугах главного тренера «Пармы» Казиса Максвитиса. В федерации предложили специалисту контракт. Максвитис ещё не дал ответа, но готов серьёзно изучить соответствующее предложение, сообщает Eurohoops.

Максвитис возглавил «Парму» в нынешнее межсезонье и ещё не провёл с командой ни одного официального матча. До переезда в Россию он работал исключительно в Литве, в том числе возглавляя такие команды как «Нептунас» и «Лиеткабелис».

Что касается непосредственно сборной Литвы, то национальная команда осталась без главного тренера после чемпионата мира в Китае, на котором она заняла только девятое место. На мировом форуме ею руководил Дайнюс Адомайтис.