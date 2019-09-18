В Евролиге пока не подтвердили, что ЦСКА сыграет два матча в Калининграде

Вчера, 17 сентября, появилась информация, что баскетбольный клуб ЦСКА в рамках Евролиги может сыграть два матча в Калининграде. Искать запасные варианты понадобилось по той причине, что матчи с «Миланом» и «Панатинаикосом», запланированные на 26 декабря и 3 января соответственно, нельзя будет провести в Москве ввиду занятости арен «Мегаспорт» и УСК ЦСКА.
В пресс-службе Евролиги подтвердили, что осведомлены о ситуации, и добавили, что поиск вариантов продолжается.
«Нам известно о несовместимости указанных дат и доступности арен ЦСКА. Единственное, что можно сказать на данный момент, — то, что и Евролига, и ЦСКА продолжают поиск и оценивают доступность различных вариантов. Дедлайна нет, но чем раньше это произойдёт, тем лучше», — цитирует представителя пресс-службы Евролиги ТАСС.
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