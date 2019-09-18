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Игуодала стал бы учителем математики, если бы не баскетбол

Игуодала стал бы учителем математики, если бы не баскетбол
Баскетбол / НБА 0

Трёхкратный чемпион НБА Андре Игуодала рассказал, что в детстве планировал стать учителем математики, прежде чем серьёзно занялся баскетболом.

«Родом я из маленького городка, и никто не знал, кто я такой. Я думал, что пойду в колледж и стану учителем математики. Помню, как дурачился на тренировке, а тренер сказал: ты знаешь, что здесь скауты НБА? Я сказал: ну и какое это имеет ко мне отношение? А он: ну а как ты думаешь, на кого они приехали посмотреть?» — приводит слова Игуодалы Fast Company.

Игуодала был выбран «Филадельфией Сиксерс» на драфте НБА 2004 года под девятым номером. За «Филадельфию» он выступал до 2012 года включительно, затем провёл один сезон в «Денвер Наггетс», после чего перешёл в «Голден Стэйт Уорриорз», с которым и взял три титула.

Сезон-2019/20 35-летний Игуодала начнёт в «Мемфис Гриззлиз».

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