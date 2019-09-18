Банки: важен не результат, а то, как сыграется команда

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Лука Банки поделился ожиданиями от турнира Сevat Soydas Cup, который пройдёт в Бурсе.
«С удовольствием сыграем на турнире в Бурсе, где проведём несколько тяжёлых матчей против серьёзных соперников. Наши основные задачи на турнире – проверить на практике те схемы и взаимодействия, которые мы тренировали в Словении и Италии, постепенно шаг за шагом ввести в игру игроков национальных сборных и Джонни О'Брайанта, который пока не играл в товарищеских матчах команды.
Мы последовательно готовимся к старту сезона, постепенно увеличивая нагрузки. Сейчас важен не результат, а то, как сыграется команда, как быстро игроки смогут стать единым целым и подойти к началу сезона в оптимальной форме», — приводит слова Луки Банки официальный сайт краснодарской команды.
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