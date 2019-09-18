Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Банки: важен не результат, а то, как сыграется команда

Банки: важен не результат, а то, как сыграется команда
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Лука Банки поделился ожиданиями от турнира Сevat Soydas Cup, который пройдёт в Бурсе.

«С удовольствием сыграем на турнире в Бурсе, где проведём несколько тяжёлых матчей против серьёзных соперников. Наши основные задачи на турнире – проверить на практике те схемы и взаимодействия, которые мы тренировали в Словении и Италии, постепенно шаг за шагом ввести в игру игроков национальных сборных и Джонни О'Брайанта, который пока не играл в товарищеских матчах команды.

Мы последовательно готовимся к старту сезона, постепенно увеличивая нагрузки. Сейчас важен не результат, а то, как сыграется команда, как быстро игроки смогут стать единым целым и подойти к началу сезона в оптимальной форме», — приводит слова Луки Банки официальный сайт краснодарской команды.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент