«Локомотив-Кубань» обыграл «Дарушшафаку» на международном турнире в Бурсе

«Локомотив-Кубань» выиграл свой первый матч на турнире Сevat Soydas Cup в Бурсе у «Дарушшафаки» со счётом 85:77, сообщает официальный сайт краснодарской команды.



«Мы провели неплохой матч, это был отличный тест для ребят, которые ещё не играли в предсезонке. Несмотря на то, что Сэм Деккер приболел за день до игры, а часть наших игроков пока находится не в лучшей форме, мы продемонстрировали хороший баскетбол в первой половине встречи. Безусловно, ещё есть над чем работать, сегодня у нас было большое количество не самых удачных отрезков, когда мы немного отпускали игру и приходилось наверстывать с удвоенной энергией. Сделаем работу над ошибками и в завтрашнем матче постараемся избежать подобных спадов», — приводит слова Луки Банки официальный сайт краснодарской команды.

