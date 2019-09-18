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ЦСКА разгромил турецкий «Бююкчекмедже» в товарищеском матче

ЦСКА разгромил турецкий «Бююкчекмедже» в товарищеском матче
Баскетбол / Евролига 0

Московский ЦСКА на финише сбора в Белеке разгромил турецкий «Бююкчекмедже» — 116:75 (23:20, 27:24, 32:16, 34:15), сообщает официальный сайт ЦСКА.

«Нам предстоит поработать еще лучше, но уже сейчас понимаем, на каком уровне находимся в смысле коммуникации. К нам присоединились несколько игроков, нужно, чтобы наладилось взаимопонимание. У нас еще две тренировки здесь и три — в Москве, прежде чем выступим в Кубке Гомельского. Надеюсь, будем играть намного эффективнее. В первой половине у нас была проблема с потерями. Во второй мы ее решили, перебегали соперника и довольно хорошо бросали. Я дал немного больше времени тем, кто играл впервые, особенно Фогтманну и Стрелниексу. Доволен тем, как сыграла команда», — прокомментировал итоги матча главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

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