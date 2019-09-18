ЦСКА разгромил турецкий «Бююкчекмедже» в товарищеском матче

Московский ЦСКА на финише сбора в Белеке разгромил турецкий «Бююкчекмедже» — 116:75 (23:20, 27:24, 32:16, 34:15), сообщает официальный сайт ЦСКА.
«Нам предстоит поработать еще лучше, но уже сейчас понимаем, на каком уровне находимся в смысле коммуникации. К нам присоединились несколько игроков, нужно, чтобы наладилось взаимопонимание. У нас еще две тренировки здесь и три — в Москве, прежде чем выступим в Кубке Гомельского. Надеюсь, будем играть намного эффективнее. В первой половине у нас была проблема с потерями. Во второй мы ее решили, перебегали соперника и довольно хорошо бросали. Я дал немного больше времени тем, кто играл впервые, особенно Фогтманну и Стрелниексу. Доволен тем, как сыграла команда», — прокомментировал итоги матча главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.
- 18 сентября 2019
-
21:43
-
20:38
-
19:04
-
18:02
-
17:49
-
16:05
-
14:55
-
13:25
-
12:40
-
11:30
-
10:30
-
09:24
-
00:52
- 17 сентября 2019
-
23:47
-
22:37
-
21:47
-
20:25
-
19:21
-
19:05
-
17:55
-
15:48
-
14:41
-
13:43
-
12:44
-
11:38
-
10:47
-
09:31
-
08:31
- 16 сентября 2019
-
23:38
-
22:46
-
21:29
-
20:50
-
19:33
-
18:41
-
17:48