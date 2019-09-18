Совет управляющих НБА одобрил продажу Прохоровым «Бруклина» Цаю

Совет управляющих НБА одобрил продажу клуба «Бруклин Нетс» Михаилом Прохоровым китайскому бизнесмену Джозефу Цаю, сообщает NewsDay.



Общая сумма сделки составила $ 3,5 млрд, что стало рекордом не только для баскетбола, но и для профессионального спорта в целом. $ 2,35 млрд Цай заплатил за сам клуб, ещё $ 1,15 млрд — за домашнюю арену команды. Ранее рейтинг самых крупных сделок возглавляла покупка команды НБА «Хьюстон Рокетс» и приобретение клуба НФЛ «Каролина». Каждая из них обошлась в $ 2,2 млрд.



Прохоров владел клубом с 2009 года, когда он выкупил 80 процентов акций за $ 223 млн.

Сделка по продаже клуба началась ещё в 2018 году. В апреле минувшего года Цай заплатил Прохорову $ 1 млрд за 49% акций клуба.