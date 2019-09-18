Разыгрывающий защитник «Вашингтон Уизардс» Айзея Томас пропустит от шести до восьми недель после операции на пальце левой руки, сообщает Yahoo. Томасу провели операцию по восстановлению связки.



30-летний американец пропустил первую половину сезона-2018/19 из-за травмы бедра. Вернувшись в строй, Томас сыграл за «Денвер Наггетс» лишь в 12 матчах, где набирал в среднем 8,1 очка, делал 1,1 подбора и совершал 1,9 результативной передачи. В плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации игрок полностью выпал из ротации команды и не провёл на паркете ни одной минуты.



Томас подписал контракт с «Вашингтон Уизардс» летом 2019 года. До перехода в «Денвер» Томас защищал цвета «Сакраменто Кингз», «Бостон Селтикс», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».