«Химки» уступили «Задару» в матче предсезонного турнира в Хорватии
Подмосковные «Химки» уступили «Задару» в матче предсезонного турнира в Хорватии, сообщает официальный сайт команды. Встреча завершилась со счётом 90:82 (19:16, 24:21, 24:20, 23:25) в пользу хозяев турнира.
«Поздравляю «Задар» с победой, сегодня нам не хватало энергии, сказались и плотный график игр, и отсутствие половины основных игроков из-за различных травм. Наши опытные игроки могли изменить ход встречи, но не не получилось ввиду усталости. Сказалось, что мы играли без плеймекера, так как у Алексея Шведа повреждение, а Стефан Йович еще не присоединился к команде, мы вынужденно пробовали на «первом номере» Карасева и молодежь», — приводит слова главного тренера команды Римаса Куртинайтиса официальный сайт команды.
- 19 сентября 2019
-
00:55
- 18 сентября 2019
-
23:29
-
22:53
-
21:43
-
20:38
-
19:04
-
18:02
-
17:49
-
16:05
-
14:55
-
13:25
-
12:40
-
11:30
-
10:30
-
09:24
-
00:52
- 17 сентября 2019
-
23:47
-
22:37
-
21:47
-
20:25
-
19:21
-
19:05
-
17:55
-
15:48
-
14:41
-
13:43
-
12:44
-
11:38
-
10:47
-
09:31
-
08:31
- 16 сентября 2019
-
23:38
-
22:46
-
21:29
-
20:50
Партнерский контент