Подмосковные «Химки» уступили «Задару» в матче предсезонного турнира в Хорватии, сообщает официальный сайт команды. Встреча завершилась со счётом 90:82 (19:16, 24:21, 24:20, 23:25) в пользу хозяев турнира.



«Поздравляю «Задар» с победой, сегодня нам не хватало энергии, сказались и плотный график игр, и отсутствие половины основных игроков из-за различных травм. Наши опытные игроки могли изменить ход встречи, но не не получилось ввиду усталости. Сказалось, что мы играли без плеймекера, так как у Алексея Шведа повреждение, а Стефан Йович еще не присоединился к команде, мы вынужденно пробовали на «первом номере» Карасева и молодежь», — приводит слова главного тренера команды Римаса Куртинайтиса официальный сайт команды.