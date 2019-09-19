Базаревич — о пьяном болельщике: это мой персональный фанат

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич рассказал о болельщике, который, будучи пьяным, пришёл на пресс-конференцию после матча команды с Аргентиной на чемпионате мира.
После вступительного слова Базаревича и игрока Андрея Зубкова болельщик прокричал: «Мы чемпионы! Я сказал. Андрей, ты лучший. Валерьяныч, ты ещё лучше!» После этого его вывели из зала.
«Надо ему передать привет. Это человек из Самары. У него даже кличка Самара, я, честно говоря, даже не знаю, как его зовут. Я не первый раз с ним общался, ведь я проработал в Самаре четыре года. Он мой персональный фанат.
Это не первый раз, когда он прорывается на такого рода мероприятия. Не понимаю, как он это делает, ведь нужен пропуск. Он был и на чемпионате Европы. Он всегда скандировал: «Базаревич». Мне не нравится, это должно быть на игроках, а не на тренере», – сказал Базаревич в эфире радио «Маяк».
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