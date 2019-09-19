ФИБА подтвердила состав участников квалификации на Олимпиаду-2020

По итогам чемпионата мира по баскетболу определились сборные, напрямую попавшие в финальный турнир Олимпийских игр в Токио, которые пройдут в 2020 году, и сборные, получившие право побороться за попадание на турнир через квалификацию.
В финальный турнир Олимпиады пробились сборные Аргентины, Австралии, Испании, Франции, Ирана, Нигерии и США, а также сборная Японии, представляющая страну — хозяйку Игр.
Ещё четыре сборные, которые выступят на Олимпиаде, определятся по итогам зональных турниров. Матчи пройдут с 23 по 28 июня 2020 года. В европейской зоне помимо сборной России оказались Хорватия, Чехия, Германия, Греция, Италия, Литва, Польша, Словения, Сербия и Турция.
В африканской зоне за право попасть в Токио сразятся Ангола, Сенегал и Тунис, в американской — Бразилия, Канада, Доминиканская Республика, Мексика, Пуэрто-Рико, Уругвай и Венесуэла, а в азиатской — Китай, Южная Корея и Новая Зеландия.
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