Джамар Смит стал капитаном УНИКСа

Атакующий защитник Джамар Смит был назначен капитаном казанского УНИКСа. Об этом сообщил президент казанского клуба Евгений Богачёв.



«Новый капитан команды — Джамар Смит. Не смущает ли меня, что выбор пал на иностранца? В нашем клубе уже была такая практика, да и в других российских клубах капитанами часто выбирают легионеров. Не вижу в этом проблемы.



Мы настроены на то, чтобы конкурировать со всеми командами в Единой лиге и бороться за медали. Понятно, конкуренты здорово усилились, но и мы не сидели без дела этим летом. Состав подобрался неплохой. На следующей неделе мы едем в Москву, где примем участие в Кубке Гомельского. Думаю, что по этим матчам можно будет сказать, на что мы способны», — приводят слова Богачёва «Известия».



Капитаном УНИКСа долгое время был греческий форвард Костас Каймакоглу, который продолжает выступать за команду. Из российских топ-клубов иностранный капитан также у ЦСКА — центровой Кайл Хайнс.