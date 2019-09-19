«Химки» крупно проиграли «Альбе» на турнире в Задаре

В Задаре продолжается международный товарищеский турнир по баскетболу, участие в котором принимают и подмосковные «Химки».

Сегодня, 19 сентября, команда Куртинайтиса встретилась с берлинской «Альбой». Немцы практически сразу же захватили преимущество в матче и наращивали его от четверти к четверти. В итоге «Альбе» удалось одержать победу с крупным счётом — 85:66.

Самым результативным в составе «Химок» стал Джереми Эванс, набравший 16 очков. Новичок команды Дайрис Бертанс набрал 9 очков, другой новобранец коллектива, Сергей Карасёв, собрал коллекцию из 8 очков и 9 результативных передач.

Завтра, 20 сентября, «Химки» встретятся с участником Евролиги «Анадолу Эфес». Напомним, в первом матче турнира «Химки» также уступили, не справившись с «Задаром» (82:90).