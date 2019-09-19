Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Химки» крупно проиграли «Альбе» на турнире в Задаре

«Химки» крупно проиграли «Альбе» на турнире в Задаре
Баскетбол / Евролига 0

В Задаре продолжается международный товарищеский турнир по баскетболу, участие в котором принимают и подмосковные «Химки».

Сегодня, 19 сентября, команда Куртинайтиса встретилась с берлинской «Альбой». Немцы практически сразу же захватили преимущество в матче и наращивали его от четверти к четверти. В итоге «Альбе» удалось одержать победу с крупным счётом — 85:66.

Самым результативным в составе «Химок» стал Джереми Эванс, набравший 16 очков. Новичок команды Дайрис Бертанс набрал 9 очков, другой новобранец коллектива, Сергей Карасёв, собрал коллекцию из 8 очков и 9 результативных передач.

Завтра, 20 сентября, «Химки» встретятся с участником Евролиги «Анадолу Эфес». Напомним, в первом матче турнира «Химки» также уступили, не справившись с «Задаром» (82:90).

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент