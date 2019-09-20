Куртинайтис — о травмах в «Химках»: игроков стало ещё меньше

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис объяснил крупное поражение от «Альбы» (66:85) на международном товарищеском турнире в Задаре большим количеством травмированных. В матче с берлинской командой «Химкам» не смогли помочь Янис Тимма, Евгений Валиев и Игорь Вольхин.

«Сегодня мы имели те же проблемы, что и вчера, только игроков стало ещё меньше. В команде много травмированных. Думали, как выходить из такой ситуации. К примеру, я не люблю играть зонную защиту, но пришлось её применить ввиду отсутствия игроков. Разница в счёте не отражает хода матча, к сожалению, мы допустили её в последние две минуты», — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».

20 сентября «Химки» на турнире в Задаре встретятся с «Анадолу Эфес».