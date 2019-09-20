Куртинайтис — о травмах в «Химках»: игроков стало ещё меньше
Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис объяснил крупное поражение от «Альбы» (66:85) на международном товарищеском турнире в Задаре большим количеством травмированных. В матче с берлинской командой «Химкам» не смогли помочь Янис Тимма, Евгений Валиев и Игорь Вольхин.
«Сегодня мы имели те же проблемы, что и вчера, только игроков стало ещё меньше. В команде много травмированных. Думали, как выходить из такой ситуации. К примеру, я не люблю играть зонную защиту, но пришлось её применить ввиду отсутствия игроков. Разница в счёте не отражает хода матча, к сожалению, мы допустили её в последние две минуты», — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».
20 сентября «Химки» на турнире в Задаре встретятся с «Анадолу Эфес».
- 20 сентября 2019
-
00:43
- 19 сентября 2019
-
23:15
-
22:12
-
21:28
-
19:06
-
17:48
-
16:22
-
14:40
-
13:15
-
13:01
-
11:55
-
10:55
-
09:36
-
00:55
- 18 сентября 2019
-
23:29
-
22:53
-
21:43
-
20:38
-
19:04
-
18:02
-
17:49
-
16:05
-
14:55
-
13:25
-
12:40
-
11:30
-
10:30
-
09:24
-
00:52
- 17 сентября 2019
-
23:47
-
22:37
-
21:47
-
20:25
-
19:21
-
19:05
Партнерский контент