Опубликованы фото новых именных кроссовок Леброна

Портал Sneaker News опубликовал изображения новых именных кроссовок Леброна Джеймса, трёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации, выступающего за «Лос-Анджелес Лейкерс». Новая модель под названием поступит в продажу 27 сентября.

Новые кроссовки Леброна Джеймса Фото: Sneaker News

Новые кроссовки Леброна Джеймса Фото: Sneaker News

Джеймс, выбранный «Кливленд Кавальерс» на драфте НБА 2003 года под первым номером, выступал за команду до 2010 года, после чего перешёл в «Майами Хит», в составе которой завоевал два титула: в 2012 и 2013 годах. В 2014 году Леброн вернулся в «Кливленд» и помог ему стать чемпионом сезона-2015/16.

По окончании сезона-2017/18 Джеймс вновь покинул «Кливленд» и перешёл в «Лейкерс». В минувшем сезоне Леброн впервые с 2005 года не вышел со своей командой в плей-офф.