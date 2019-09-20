Опубликованы фото новых именных кроссовок Леброна
Портал Sneaker News опубликовал изображения новых именных кроссовок Леброна Джеймса, трёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации, выступающего за «Лос-Анджелес Лейкерс». Новая модель под названием поступит в продажу 27 сентября.
Новые кроссовки Леброна Джеймса
Фото: Sneaker News
Новые кроссовки Леброна Джеймса
Фото: Sneaker News
Джеймс, выбранный «Кливленд Кавальерс» на драфте НБА 2003 года под первым номером, выступал за команду до 2010 года, после чего перешёл в «Майами Хит», в составе которой завоевал два титула: в 2012 и 2013 годах. В 2014 году Леброн вернулся в «Кливленд» и помог ему стать чемпионом сезона-2015/16.
По окончании сезона-2017/18 Джеймс вновь покинул «Кливленд» и перешёл в «Лейкерс». В минувшем сезоне Леброн впервые с 2005 года не вышел со своей командой в плей-офф.
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