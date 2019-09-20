Бывший болбой рассказал об издевательствах легенды НБА Абдул-Джаббара

Бывший болбой «Лос-Анджелес Клипперс» Дэйв Мельтцер, ныне руководитель спортивного агентства, рассказал о негативном опыте общения с Каримом Абдул-Джаббаром, шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации, выступавшим за «Лос-Анджелес Лейкерс». Мельцер вспомнил историю, приключившуюся с ним, когда ему было 12 лет.

«Вспоминаю свой первый матч, «Клипперс» играли с «Лейкерс». Я оказался в гостевой раздевалке. Карим Абдул-Джаббар вёл себя со мной как полный идиот. Я не совсем понимал, что делаю, это же был мой первый день.

Я повзрослел и понял, что Карим просто проявил темперамент. Но тогда мне было всего 12 лет. Я вернулся домой, плакал, хотел закончить с этим. Но я мечтал об этой работе», — цитирует Мельтцера Heavy.