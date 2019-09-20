Трёхкратный чемпион НБА запустил линию одежды в поддержку ЛГБТ-сообщества
Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Дуэйн Уэйд объявил о запуске линии одежды в поддержку юных представителей ЛГБТ-сообщества. Половина выручки от продажи пойдёт на нужды организации Gay, Lesbian and Straight Education Network, которая ставит своей целью прекращение дискриминации, оскорблений, унижений и насилия по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности в школах, колледжах и университетах системы образования США, повышение терпимости, взаимоуважения и признания.
Семья Уэйда пожертвовала GLSEN $ 50 тыс. Фото в соответствующей одежде баскетболист опубликовал в своём «инстаграме».
Посмотреть фотографию можно в «Инстаграме».
Все свои три титула в НБА Уэйд завоевал в составе «Майами Хит».
Бывший болбой рассказал об издевательствах легенды НБА Абдул-Джаббара
- 20 сентября 2019
-
13:44
-
12:22
-
11:04
-
09:52
-
00:43
- 19 сентября 2019
-
23:15
-
22:12
-
21:28
-
19:06
-
17:48
-
16:22
-
14:40
-
13:15
-
13:01
-
11:55
-
10:55
-
09:36
-
00:55
- 18 сентября 2019
-
23:29
-
22:53
-
21:43
-
20:38
-
19:04
-
18:02
-
17:49
-
16:05
-
14:55
-
13:25
-
12:40
-
11:30
-
10:30
-
09:24
-
00:52
- 17 сентября 2019
-
23:47
-
22:37
Партнерский контент