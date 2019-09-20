Трёхкратный чемпион НБА запустил линию одежды в поддержку ЛГБТ-сообщества

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Дуэйн Уэйд объявил о запуске линии одежды в поддержку юных представителей ЛГБТ-сообщества. Половина выручки от продажи пойдёт на нужды организации Gay, Lesbian and Straight Education Network, которая ставит своей целью прекращение дискриминации, оскорблений, унижений и насилия по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности в школах, колледжах и университетах системы образования США, повышение терпимости, взаимоуважения и признания.

Семья Уэйда пожертвовала GLSEN $ 50 тыс. Фото в соответствующей одежде баскетболист опубликовал в своём «инстаграме».

Посмотреть фотографию можно в «Инстаграме».

Все свои три титула в НБА Уэйд завоевал в составе «Майами Хит».