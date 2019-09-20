Игрок НБА проиграл рекордсмену в конкурсе по поеданию чизбургеров
Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит» Эдрис Адебайо уступил японцу Такэру Кобаяси, которого за умение быстро поглощать еду внесли в Книгу рекордов Гиннесса. За пять минут 22-летний баскетболист успел съесть лишь один чизбургер, а Кобаяси проглотил 20.
«Я чувствовал себя школьником, который играет против Леброна. Автоматическое поражени», — приводит слова Адебайо издание Sun-Sentinel.
Видео, на котором Кобаяси поглощает чизбургеры, опубликовал журналист Айра Уиндерман в своём «твиттере».
Видеозапись можно посмотреть в «Твиттере».
На счету 41-летнего Кобаяси 15 мировых рекордов по поглощению различной пищи.
Адебайо, выбранный на драфте НБА 2017 года под 14-м номером, провёл два сезона в составе «Майами».
Бывший болбой рассказал об издевательствах легенды НБА Абдул-Джаббара
- 20 сентября 2019
-
13:44
-
12:22
-
11:04
-
09:52
-
00:43
- 19 сентября 2019
-
23:15
-
22:12
-
21:28
-
19:06
-
17:48
-
16:22
-
14:40
-
13:15
-
13:01
-
11:55
-
10:55
-
09:36
-
00:55
- 18 сентября 2019
-
23:29
-
22:53
-
21:43
-
20:38
-
19:04
-
18:02
-
17:49
-
16:05
-
14:55
-
13:25
-
12:40
-
11:30
-
10:30
-
09:24
-
00:52
- 17 сентября 2019
-
23:47
-
22:37
Партнерский контент