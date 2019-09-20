Игрок НБА проиграл рекордсмену в конкурсе по поеданию чизбургеров

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит» Эдрис Адебайо уступил японцу Такэру Кобаяси, которого за умение быстро поглощать еду внесли в Книгу рекордов Гиннесса. За пять минут 22-летний баскетболист успел съесть лишь один чизбургер, а Кобаяси проглотил 20.

«Я чувствовал себя школьником, который играет против Леброна. Автоматическое поражени», — приводит слова Адебайо издание Sun-Sentinel.

Видео, на котором Кобаяси поглощает чизбургеры, опубликовал журналист Айра Уиндерман в своём «твиттере».

Видеозапись можно посмотреть в «Твиттере».

На счету 41-летнего Кобаяси 15 мировых рекордов по поглощению различной пищи.

Адебайо, выбранный на драфте НБА 2017 года под 14-м номером, провёл два сезона в составе «Майами».