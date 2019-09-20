«Нижний Новгород» начал турнир в Китае с поражения от «Флайинг Тайгерс»

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» проводит подготовку к старту сезона в Единой лиге ВТБ в Китае. В Поднебесной команда Зорана Лукича принимает участие в международном товарищеском турнире. В первом его матче нижегородцы встретились с хозяевами состязаний «Синьцзян Флайинг Тайгерс».
Матч прошёл в непривычном для российской команды формате — четыре четверти по 12 минут. «Нижний Новгород» сумел выиграть первую половину встречи — 53:46. Но уже после большого перерыва команда из Китая прибавила и одержала победу с двузначным преимуществом, попутно «пробив» показатель в 100 очков — 106:93.
Завтра, 21 сентября, «Нижний Новгород» встретится с бронзовым призёром чемпионата Германии «Ольденбургом». Начало матча — в 11:30 мск.
«Синьцзян Флайинг Тайгерс» — «Нижний Новгород» — 106:93 (24:31, 22:22, 30:23, 30:17).
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