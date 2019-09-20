Картер станет первым игроков в истории НБА, сыгравшим в четырёх десятилетиях

Руководство «Атланты Хоукс» официально подтвердило подписание контракта с форвардом Винсом Картером, сообщает Atlanta Journal Constitution. Следующий сезон станет уже 22-м в карьере Картера в НБА.
По этому показателю он опередит Кевина Уиллиса, Роберта Пэриша, Кевина Гарнетта и Дирка Новицки, за плечами которых было по 21 сезону в сильнейшей лиге мира.
Минувший сезон стал для Картера дебютным в составе «Атланты». В майке «Хоукс» он принял участие в 76 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 7,4 очка, собирая 2,6 подбора и совершая 1,1 передачи в среднем. Процент реализации трёхочковых бросков составлял 38,9.
Отметим, что зимой 2020 года Картер станет первым игроком в истории НБА, который сыграет в четырёх разных десятилетиях. Профессиональную карьеру Винс начал в 1998 году.
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