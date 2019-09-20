24 очка Бертанса не спасли «Химки» от очередного поражения на турнире в Задаре

«Химки» провели заключительный матч на международном товарищеском турнире в «Задаре». Сегодня, 20 сентября, подопечные Римаса Куртинайтиса встретились с финалистом предыдущего розыгрыша Евролиги «Анадолу Эфес».

Команда из Стамбула выиграла первую половину встречи с разницей в шесть очков — 37:31. После большго перерыва «Химкам» удалось прибавить и сократить отставание, но избежать поражения команда не смогла — 64:66.

Самым результативным в составе российского коллектива стал новобранец Дайрис Бертанс, набравший 24 очка. Ещё 12 баллов в копилку «Химок» положил другой новичок Йонас Жеребко, вернувшийся в строй после травмы.

Таким образом, «Химки» уступили во всех матчах турнира в Задаре. 21 сентября команда вернётся домой, а уже 25 сентября проведёт первый матч в сезоне в Единой лиге ВТБ.