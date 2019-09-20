Клэй Томпсон хочет выступить на Олимпийских играх в Токио

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон высказал сожаление о неудачном выступлении сборной США по баскетболу на чемпионате мира. Томпсон заявил, что хотел бы помочь национальной команде на Олимпийских играх в Токио, проведение которых запланировано на 2020 год.
«Было тяжело наблюдать за поражением. Эти парни пожертвовали своим летом ради этого турнира. Я бы хотел сыграть за сборную США на Олимпийских играх, это было бы здорово, и таков мой план. Было бы круто сыграть на турнире вместе со Стефеном Карри», — приводит слова Томпсона Clutch Points.
Напомним, после провального выступления сборной США на чемпионате мира о желании выступить на Олимпиаде заявили несколько звёздных игроков лиги, в том числе Стефен Карри, Дрэймонд Грин и Дэмьен Лиллард.
- 20 сентября 2019
-
22:55
-
21:59
-
20:37
-
19:38
-
18:51
-
18:22
-
15:20
-
13:44
-
12:22
-
11:04
-
09:52
-
00:43
- 19 сентября 2019
-
23:15
-
22:12
-
21:28
-
19:06
-
17:48
-
16:22
-
14:40
-
13:15
-
13:01
-
11:55
-
10:55
-
09:36
-
00:55
- 18 сентября 2019
-
23:29
-
22:53
-
21:43
-
20:38
-
19:04
-
18:02
-
17:49
-
16:05
-
14:55
-
13:25