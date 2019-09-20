Клэй Томпсон хочет выступить на Олимпийских играх в Токио

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон высказал сожаление о неудачном выступлении сборной США по баскетболу на чемпионате мира. Томпсон заявил, что хотел бы помочь национальной команде на Олимпийских играх в Токио, проведение которых запланировано на 2020 год.

«Было тяжело наблюдать за поражением. Эти парни пожертвовали своим летом ради этого турнира. Я бы хотел сыграть за сборную США на Олимпийских играх, это было бы здорово, и таков мой план. Было бы круто сыграть на турнире вместе со Стефеном Карри», — приводит слова Томпсона Clutch Points.

Напомним, после провального выступления сборной США на чемпионате мира о желании выступить на Олимпиаде заявили несколько звёздных игроков лиги, в том числе Стефен Карри, Дрэймонд Грин и Дэмьен Лиллард.