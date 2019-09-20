Куртинайтис назвал главную проблему в составе «Химок»
Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от третьего кряду поражения команды на международном товарищеском турнире в Задаре. Сегодня, 20 сентября, коллектив из Московской области уступил «Анадолу Эфес» со счётом 64:66.
«Не буду снова говорить о наших проблемах с составом, главная из которых отсутствие плеймейкера. Сегодня мы поставили перед собой определённую задачу – контролировать игру и сохранить мяч. Конечно, нельзя обыграть команду Евролиги, совершая за матч 20 потерь. Но мы хорошо работали в защите и на подборе. Да, мы проиграли, но я доволен, так как сегодня это уже было похоже на игру, которой я жду от команды», — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».
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