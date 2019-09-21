Протекающая крыша стала причиной остановки матча «Зенита» с «Эстудиантесом»

20 сентября «Зенит» проводил заключительный товарищеский матч предсезонной подготовки. Сбор в Испании подопечные Жоана Плаза завершали встречей с «Эстудиантесом». Матч прошёл в пригороде Мадрида на арене имени Хорхе Гарбахосы.
Петербуржцы уверенно контролировали ход матча и от четверти к четверти наращивали преимущество. К концу третьей десятиминутки «Зенит» уже громил соперника — 59:41. Но доиграть матч командам не довелось. В ходе встречи на арене стала протекать крыша, паркет становился всё более скользким. В результате, тренеры во избежание травм приняли решение остановить игру после третьего игрового отрезка, сообщает официальный сайт питерского клуба.
21 сентября «Зенит» вернётся в Санкт-Петербург, а на 22 сентября запланирована встреча с болельщиками и официальная презентация команды.
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