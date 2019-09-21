Банки: матч с «Тофашем» — отличная возможность проверить наш текущий уровень

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Лука Банки поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Тофашем», который станет заключительным для краснодарцев на турнире Сevat Soydas Cup, который проходит в эти дни в турецкой Бурсе.
«Тофаш» на этом турнире показал, что команда в хорошей форме, выглядели очень слаженно и представляют собой очень серьёзного соперника. Отличная возможность проверить наш текущий уровень, но главная задача в Бурсе — повышение уровня игры и вовлечение новых игроков в игровые схемы, так как у нас серьёзно изменился ростер», — приводит слова Луки Банки официальный сайт краснодарской команды.
18 сентября «железнодорожники» обыграли «Дарушшафаку» — 85:77. 19 сентября краснодарцы провели вторую встречу и снова победили. На этот раз «Локо» справился с «Орманспором», не оставив от соперника камня на камне, — 101:70.
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