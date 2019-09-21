Роуз — о длинных волосах: для чёрного человека волосы имеют огромное значение

Разыгрывающий «Детройт Пистонс» Деррик Роуз рассказал о причинах, по которым он решил отрастить длинные волосы.



«Для чёрного человека волосы имеют огромное значение. В них наша сила. После того, как я отрастил волосы, я почувствовал себя более сильным и более зрелым. Я оставляю сторону, которая жаждет мести, позади», — приводит слова Деррика Роуза Reddit.



Минувший регулярный чемпионат Роуз провёл в составе «Миннесоты Тимбервулвз». Сезон-2018/19 стал для него одним из лучших за последние годы, и в какой-то момент он даже претендовал на получение звания лучшего шестого игрока. В регулярном чемпионате Роуз принял участие в 51 поединке (13 — в стартовом составе), набирая 18,0 очка, собирая 2,7 подбора и совершая 4,3 передачи за 27,3 минуты.

