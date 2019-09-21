Дэвис: такие парни, как мы с Леброном, могут сделать нечто особенное

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис считает, что вместе с Леброном Джеймсом ему по силам сделать нечто особенное.
«Каждый день мы общаемся с Леброном Джеймсом. О команде, о наших целях, о том, что мы планируем сделать в этом сезоне и чего хотим добиться. Разбираем всё это до мельчайших деталей. Такие парни, как мы с Леброном, могут сделать нечто особенное. Мы пока ничего вместе не сделали в плане баскетбола. Но такое время придёт», — приводит слова Энтони Дэвиса Red Bull.
Дэвис стал игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» в результате масштабного обмена из «Нью-Орлеан Пеликанс».
Ранее Дэвис признался, что считает состав «Лейкерс» сильнейшим в лиге. В минувшем сезоне «Лос-Анджелес» не сумел выйти в плей-офф, несмотря на то что в клуб перешёл Леброн Джеймс.
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