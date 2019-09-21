Клэй Томпсон оскорблён высказываниями Трампа о багамцах

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон подверг критике президента США Дональда Трампа, который, рассуждая о возможном наплыве беженцев с Багамских островов после мощного урагана «Дориан», назвал их жителей наркодилерами, преступниками и гангстерами.
«Я не оценил тот язык, который использовал Трамп, рассуждая об этом. Багамцы — гангстеры и преступники? Я знаком с ними на протяжении всей жизни. Да, среди них есть преступники, особенно это касается Нассау. Но преступники есть во всём мире. Когда кто-то теряет всё — дом, любимых, когда мы видим тысячи жертв, говорить о ком-то обобщениями неверно. Он выбрал неудачное время, и меня это задело», — приводит слова Томпсона Sports Illustrated.
Отец Клэя Томпсона является багамцем по происхождению.
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