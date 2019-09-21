Братья Лавриновичи продолжат карьеру в чемпионате Великобритании

Бывшие игроки сборной Литвы, опытные баскетболисты Дариуш и Кшиштоф Лавриновичи продолжат карьеру в команде «Лондон Ройялс», выступающей в чемпионате Великобритании, сообщает Sportando. Коллектив из столицы Соединённого Королевства в минувшем сезоне впервые в истории пробился в финал плей-офф, где уступил «Лестер Райдерс».

Что касается братьев Лавриновичей, то они минувший сезон провели в составе аутсайдера литовской лиги — клуба «Преная». 39-летние баскетболисты в прошлом выступали и в российских клубах. Так, Кшиштоф защищал цвета «Урал-Грейта», московского «Динамо» и казанского УНИКСа. Что касается Дариуша, то он, кроме «Динамо» и УНИКСа, выступал также за московский ЦСКА.

Дебютную встречу в составе британского клуба Лавриновичи проведут 28 сентября, когда команда встретится с «Бристолем».