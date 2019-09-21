Специалист по травмам коленей: Томпсон должен оставаться вне баскетбола 2 года

Доктор Тим Хьюетт, специализирующийся на лечение травм коленных суставов, прокомментировал желание защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона сыграть на Олимпийских играх 2020 года. По словам медика, баскетболисту стоит не только забыть об этом, но и желательно не возвращаться в большой спорт на протяжении двух лет.

«Пожалуйста, поделитесь этой информацией с Клэем. Это не исключительно моё мнение. Некоторые люди говорят о чём-то: „это только твоё мнение, есть и другие“. Но нет, я имею дело с фактами. Людям не нравится это слышать, но это не меняет фактов. И факт тот, что Томпсон рискует получить повторную травму, если вернётся раньше, чем через два года, и он не будет прежним игроком. Ему следует оставаться вне баскетбола два года», — приводит слова специалиста Clutch Points.

Напомним, в финале плей-офф НБА Томпсон получил разрыв крестообразных связок колена.