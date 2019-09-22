Джинобили надел парик и сыграл в товарищеском матче против Паркера
Легендарные бывшие игроки «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили и Тони Паркер снова вместе вышли на паркет. На сей раз они сыграли друг против друга. Баскетболисты приняли участие в матче в Китае, организованном партнёрской компанией НБА в Поднебесной.
Изюминкой встречи двух экс-игроков НБА стало то, что известный своей лысиной Ману Джинобили предстал перед публикой в парике.
Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице NBA on ESPN в социальной сети «Инстаграм».
42-летний Джинобили и 37-летний Паркер четыре раза помогли «Сан-Антонио Спёрс» завоевать титул чемпионов НБА. Ману завершил профессиональную карьеру в 2018 году, а Паркер ушёл из баскетбола в 2019-м, прощальный сезон он провёл в «Шарлотт Хорнетс».
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