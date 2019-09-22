Льюль невероятным броском из-за спины набрал два с фолом
Вчера, 21 сентября, в Мадриде состоялись полуфинальные встречи Суперкубка Испании. Чемпион страны «Реал» встречался с «Фуэнлабрадой» и разгромил середняка лиги со счётом 116:61. В ходе встречи невероятным попаданием отметился лидер мадридцев — разыгрывающий защитник Серхио Льюль. Находясь под давлением соперников, он бросил мяч в сторону кольца, не видя цели. Но при этом ему удалось попасть два с фолом.
Видео соответствующего эпизода можно посмотреть на официальной странице Vamos de Movistar Plus в «Твиттере».
Напомним, в другом полуфинальном матче Суперкубка Испании «Барселона» справилась с соперниками из «Валенсии». Таким образом, за главный трофей турнира поборются мадридцы и каталонский коллектив.
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