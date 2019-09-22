Ларкин заинтересован в выступлениях за сборную Хорватии

Американский защитник «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин, принявший участие в составе своей команды в международном товарищеском турнире в хорватском Задаре, признал, что он готов рассмотреть вариант с получением гражданства Хорватии для последующего выступления за национальную команду этой страны.
«Могу сказать, что я определённо открыт для такой идеи. Будет здорово сыграть на Олимпийских играх. Это мечта каждого спортсмена. Конечно, я бы предпочёл играть за сборную США, но с учётом всех обстоятельств, я открыт для команды Хорватии. Это тот вариант, о котором я должен хорошенько подумать в ходе сезона.
Есть много факторов и я слышал, чего от меня ждут. Но идея для меня, конечно же, интересная. Что касается выступлений за команду Турции, то таких предложений пока не поступало, но слухи говорят о том, что такое возможно. Посмотрим, сезон лишь только начинается", — приводит слова Ларкина Eurohoops.
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