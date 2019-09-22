Бывший гендиректор «Химок»: сборной России будет сложно пройти на Олимпиаду

Бывший генеральный директор «Химок» Виктор Бычков поделился впечатлениями от выступления сборной России по баскетболу на Кубке мира, а также оценил шансы команды пробиться на Олимпийские игры в Токио.
«Сборная России вряд ли могла выступить на Кубке мира лучше. Сергей Базаревич столкнулся с очень серьёзными кадровыми потерями. Почему так произошло — отдельный вопрос. У нас не было первых и пятых номеров высокого класса. А в баскетболе успехов не добиваются с такими коллективами.
Но те ребята, которые выступали за национальную команду, проявили себя достойно. За них не было стыдно. Со знаком минус, пожалуй, стоит отметить только матч с Польшей. Да и то нельзя сказать, что они сыграли ужасно. Просто своими предыдущими играми сборная привела нас к завышенным ожиданиям.
Будут ли шансы попасть на Олимпийские игры? Хочется в это верить. Хотя в квалификации подбирается такая компания… Будет очень сложно финишировать первыми в своей шестёрке. Возможно, проще было дойти до полуфинала ЧМ-2019.
Но если у мужчин ещё есть шансы, то наша женская сборная пропустит уже вторые Игры подряд. И это очень печально, учитывая, что во времена СССР мы практически всегда были в медалях на ОИ", — приводят слова специалиста «Известия».
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