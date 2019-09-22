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«Циндао» отчислит Джериана Гранта

«Циндао» отчислит Джериана Гранта
Баскетбол / НБА 0

Китайский «Циндао» планирует отчислить американского разыгрывающего Джериана Гранта, сообщает Sportando. Американец подписал контракт с китайским клубом летом.

Прошлый сезон Грант провёл в клубе Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо Мэджик». В регулярном чемпионате НБА прошлого сезона Грант провёл 60 матчей, набирая в среднем 4,2 очка, совершая 1,7 подбора и отдавая 2,6 результативной передачи за 15 минут и 38 секунд игрового времени.

В июне стало известно, что «Орландо» отменил квалификационное предложение Джериану Гранту, таким образом, 26-летний разыгрывающий стал неограниченно свободным агентом.

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