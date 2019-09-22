Маркс — о возвращении Дюранта: в худшем случае получим второго Новицки

Генеральный менеджер «Бруклин Нетс» Шон Маркс уверен, что Кевин Дюрант после возвращения даже не на пике своей формы будет способен выступать на высочайшем уровне.



«Я знаю, что Кевин Дюрант очень ответственно относится к процессу реабилитации. Он хочет вернуться, как только это станет возможно. Он сделает это, если возвращение станет правильным для него решением.



Самое замечательное в том, что он является одним из лучших снайперов всех времён. В худшем случае мы получим второго Дирка Новицки, а Дирк был монстром. Так что мы ждём его возвращения и уверены, что он станет главной фигурой нашего состава», — приводит слова Шона Маркса New York Post.

Ожидается, что Кевин полностью пропустит следующую кампанию из-за разрыва ахиллова сухожилия, полученного в финальной серии минувшего плей-офф.