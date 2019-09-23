Кампаццо был признан MVP Суперкубка Испании
Защитник мадридского «Реала» Факундо Кампаццо был признан самым ценным игроком Суперкубка Испании, сообщает официальный сайт лиги АСВ. В финальном матче с «Барселоной» Кампаццо набрал 16 очков, совершил 5 подборов и отдал 5 результативных передач.
Напомним, Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» в финале Суперкубка Испании по баскетболу. Итоговый счёт матча — 89:79 (21:20, 27:13, 21:30, 20:16) в пользу мадридской команды. РАнее в полуфинале турнира «Реал» крупно победил «Фуэнлабраду». Кампаццо в том матче набрал 12 очков, совершил 6 подборов и отдал 9 результативных передач.
Для «Реала» эта победа в Суперкубке стала пятой в истории и второй подряд — в прошлом сезоне мадридский клуб в финале сломил сопротивление «Басконии».
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